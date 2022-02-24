意大利佛罗伦萨2022年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 超过4年来，PQE Group一直在全球范围内传扬其社会责任文化，以落实员工可以直接参与的卓越项目。

为此，公司管理层决定设立一个内部企业社会责任（CSR）委员会。该委员会负责为所有慈善和志愿活动提供指导，监督内部政策、承诺及适用CSR条款的遵从情况。

委员会将由企业社会责任董事和一个执行团队组成：来自PQE Group各个办事处的员工与当地协会合作实施各个项目，从而实现公司制定的环境、社会及治理（ESG）目标：清洁水和卫生、性别平等、良好健康和福祉水平以及减少不平等。

在每个财政年度结束时，企业社会责任委员会负责起草下一年所有活动的“年度行动计划”，这些费用的提案将列入预算过程。企业社会责任委员会董事将在预算获得批准后批准“年度行动计划”。

此项活动实现一项双重目的：直接或间接参与造福其部门/办事处/区域/工作中心和所在地点以内及周边社区的项目，以提高当地社区的生活品质与经济福祉。第二重目的是通过其企业社会责任倡议来激发社区对员工的善意，并帮助提升PQE Group作为一家公司实体的积极和对社会负责任的形象。

企业社会责任委员会将受到内部企业社会责任政策的监管，该政策包括公司为创造福利和可持续性以及整个社区的发展（优先在其运营领域）开展对社会有益的活动/项目和方案的理念。

企业社会责任委员会董事Thomas Carganico表示：“如今，公司拥有适当的影响力和工具，以此参与社会活动并促进形成关键价值观，从而造福我们所有人。自1998年以来，榜样、品质和卓越引领前行已经成为PQE Group的特点。而现在，我们希望进一步加大努力，实现我们所有人都希冀在世界上看到的这一变革。”

PQE成立内部部门以加强慈善及志愿项目治理 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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