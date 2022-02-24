广州2022年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，Nativex 宣布已成为 Kwai For Business 官方一级代理。Nativex 将以营销合作伙伴的身份，帮助全球广告主在 Kwai 这一热门短视频平台上进行广告投放优化、创意素材、达人营销、数据监测等营销推广活动。

此前，Nativex 已为游族网络(Yoozoo Games) 旗下游戏《金属对决》策划并执行 Kwai 挑战赛，提升游戏品牌曝光，实现高效果转化，成功开拓巴西本地市场。



Nativex 成为 Kwai For Business 官方一级代理

作为“企业背后的增长专家”，Nativex 覆盖的流量资源触达世界各国市场，凭借投放运营、创意素材、达人营销、智能买量工具等服务和产品，帮助企业实现全球业务增长。Nativex 将把全球流量资源和丰富的营销经验相结合，充分赋能给全球广告主。

“近年来 Kwai 在海外增势强劲，相信此次 Nativex 与 Kwai For Business 的合作将是强强联手，一同碰撞出海增长新思路，抢占变革时期的市场先机。”Nativex 副总裁谢梓伦 Alan 表示，“作为一家提供全球流量资源、创意服务、达人营销、智能投放工具的线上营销机构，Nativex 为广告主提供源源不断的增长价值。”

Kwai 美洲销售总监 Paulo Fernandes 也对 Nativex 表示肯定：“Nativex 的全球本地化‘Glacol’战略令人印象深刻，而且凭借多年增长经验在行业中已建立了良好口碑。借助 Nativex 团队的专业能力，未来将有更多广告主通过 Kwai For Business 获得成功。”

由腾讯游戏 NExT Studios 研发、游族代理海外移动端发行，《金属对决》是一款以赛博朋克机甲为题材的新概念格斗游戏。

从话题传播广度、即时话题热度、品牌信息接受度、内容资产沉淀四大目标出发，Nativex 为《金属对决》策划了话题为 #测试你的金属风格 (#SeuEstiloMetal) 的 Kwai 挑战赛方案。

通过商业流量组合、达人营销、魔法表情等玩法配合挑战赛，Nativex 持续激发挑战赛热度：Metal Revolution 魔法表情，周投稿排名当周第2；24 位达人带动挑战赛节奏，85位粉丝量超过100万达人自发参与#SeuEstiloMetal 挑战赛；活动曝光量超3.4亿，视频总播放量近3亿，挑战赛视频作品过8.2万条……



从话题传播广度、即时话题热度、品牌信息接受度、内容资产沉淀四大目标出发，Nativex 为《金属对决》策划了话题为 #测试你的金属风格 (#SeuEstiloMetal) 的 Kwai 挑战赛方案。

国内企业出海步伐逐渐加快，如何在急速变化的市场环境中找到增长点成为企业们的必修课。加上各国文化差异、新平台崛起，对于广告主来说有着极大的玩法空间，如短视频平台、达人营销、直播等，为最终增长效果提供了很多想象力。Nativex 拥有多年出海营销经验、丰富流量资源、全球本地化的创意与达人服务，能帮助企业触达目标客户，根据客户需求与市场特性制定营销方案，撬动品牌效果双增长。

Kwai 是快手旗下的一款海外短视频应用。凭借有趣新奇的内容，Kwai 在新兴的拉美、中东、东南亚市场吸引海量活跃用户。尤其在巴西市场，Kwai 已建立稳定的竞争优势。自去年 Kwai 的品牌化广告平台 Kwai For Business 上线以来，就吸引连锁快餐品牌 Subway、外卖平台 iFood 以及教育平台 Duolingo 等品牌与之合作，通过开屏广告、贴片广告、信息流广告在内的多种广告形式，取得可观的推广效果。

Nativex成为Kwai For Business官方一级代理，发掘出海新增量 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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