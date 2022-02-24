– Flintfox最近委托开展的研究显示，90%的企业正在努力应对新冠疫情和通胀造成的市场波动

新西兰奥克兰2022年2月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Forrester Consulting代表智能定价平台Flintfox最近进行的一项研究显示，由于新冠疫情、通胀和供应链问题的持续影响，零售、制造和消费品企业在管理自身利润率方面面临诸多根本性挑战。

90%的企业报告称，新冠疫情正在对其整个产品系列的定价管理能力产生重大影响，其中39%的企业表示无法紧跟市场实时价格波动的节奏。这将产生重大影响；由于企业无法对市场因素作出足够迅速的反应，其盈利能力平均每年折损100万美元。

此次对900多位商业领袖进行的研究表明，现有商业模式有碍他们管理变化步伐，而41%的企业仍然依赖人工流程来管理价格波动。超过一半（53%）的受访者表示，疫情迫使他们在盈利能力和利润率方面需要对业务绩效有更深的把握，以据此做出响应。

2022年，随着全球变化变得日趋不可预测，董事会议程将推动商业模式转型，60%的企业宣称数据质量和捕获不佳阻碍了他们驾驭市场波动和保持竞争力的能力。

研究表明，向实时自动化定价管理转变将是未来一年管理全球动荡影响的基本业务优先事项，2022年有五分之一（23%）的企业将实施智能定价技术。

随着新冠疫情对世界经济产生的长期影响变得更加不可预测，运用智能定价作出的产品定价自动化决策现在被认为是影响超过四分之三（77%）企业业务成果的最重要因素之一。

Flintfox首席执行官John Moss表示：“由于疫情带来的持续不确定性，利润率从未像现在这样重要。随着通胀压力显现，加上供应链问题继续存在，企业必须迅速应对市场波动变得日趋重要。转向智能定价模式将使企业能够更好地应对运营复杂性，并在未来更好地防范自身业务受到有害市场事件的影响。”

新冠造成的供应链持续中断严重影响盈利能力提升 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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