房山一部门发布申报通告！涉及面挺广的，看你所在的单位需要申报吗？_腾讯新闻

关于主动申报 消防安全重点单位及火灾高危单位的通告 为进一步加强消防安全重点单位及火灾高危单位管理，有效预防和减少火灾事故发生，依据《中华人民共和国消防法》、《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》、《北京市消防安全重点单位界定标准》、《北京市火灾高危单位消防安全管理规定》等法律规定， 现启动2022年度消防安全重点单位及火灾高危单位调整界定工作，请各单位参考界定标准认真自评申报 ，并按照现行消防法律法规要求，进一步强化消防安全主体责任。 有关事项通告如下： 一 申报时间 即日起至2022年3月4日。 二 申报内容 参考《北京市消防安全重点单位界定标准》（附件1）进行自评，符合界定标准的填写《北京市消防安全重点单位申报表》（附件3）。 其中，符合火灾高危单位界定标准（附件2）的，按照消防安全重点单位备案要求同步申报。 请于申报时间内将《北京市消防安全重点单位申报表》及单位身份证明材料复印件（单位盖章、消防安全责任人签字）报房山区消防救援支队。 三 申报要求 凡是符合消防安全重点单位界定标准的机关、团体、企业、事业单位，以及符合企业登记标准且经营规模符合消防安全重点单位界定标准的个…