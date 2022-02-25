韩国游客在中国买西瓜“遭拒”，老板：对不起，真没办法卖给你_我国_旅游_外国

原创 韩国游客在中国买西瓜“遭拒”，老板：对不起，真没办法卖给你 2022-02-25 06:31 来源: 文雅士 原标题：韩国游客在中国买西瓜“遭拒”，老板：对不起，真没办法卖给你 “文/牛团长（原创文章，欢迎个人转载分享）” 人生至少要有两次冲动，一为奋不顾身的爱情，一为说走就走的旅行。 旅行对于现代人来说，是一种日常的放松心情的方式。比起宅在家里，大家更喜欢出去旅行，去感受不同国家的文化习俗，不一样的人情味。去感受世界因不同，而精彩的魅力，感受自由自在探索世界的快乐，释放被禁锢在城市中的压力，到世界各地欣赏风景、亲近大自然，感受世界的美好。旅游这种生活方式，当然少不了中国人，每年我国都会有大量的公民出境旅游，使其现在成为世界第一大客源国。 与此同时，我国有着九百多万平方公里的东方古国，也是地形地貌最复杂的国家，因此既有傲绝全球的珠穆朗玛峰，也有漫天黄沙的沙漠，有一望无际的大草原，也有浩瀚无比的南海，每种迥异的地势地形，孕育出数不胜数各具特色的自然风光，使其来我国游玩一直是不少外国友人的心之所向。为了让诸多外国友人看见东方之美，我国已经与147个国家接缔结了互签协定，让他们也拥有说…