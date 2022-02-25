投资18.5亿仿欧美的渔人码头，可以与香港迪士尼媲美，现在啥样了_澳门_旅游_文化

如果你熟悉欧美文化的话，可以发现很多欧美国家都有一个相同的地名，这便是“渔人码头”，比如美国旧金山的渔人码头、加拿大蒙特利尔的渔人码头以及英国利物浦的渔人码头等等，这其实是起源于旧金山的一个文化概念，以前渔民出海捕鱼的码头在失去了原有的功能之后，依旧是渔民集会休闲的场所，经过商业包装之后就形成了有独具特色的休闲、文化地段，是一种带有埠特有的市井文化的平民化欢愉，很快就席卷了欧美的港口城市，而咱们国家的澳门作为港口城市，同样也效仿欧美修建了让人惊艳的渔人码头。 当年渔人码头的修建可是轰动澳门的大事件，它前后共经过了五年的时间进行筹备与新建，一共斥资18.5亿澳币，这放到现在都不是一个小数字，何况还是在20年前，据说在2005年12月31日渔人码头开业的时候，时任澳门行政长官的何厚铧亲临剪彩，更有超过4万人前来打卡，整个渔人码头与周边的马路可以说是摩肩接踵，一年之后正式开业，从此之后便是澳门最火爆的旅游打卡点之一。 渔人码头之所以那么火爆，除了在于临近海域的地理位置，更在于它的设计风格：占地超十万平方米的面积在保留十足的欧风的同时，也做到了中西合璧，一会儿宛如走在古罗马的遗迹里，一会儿又…