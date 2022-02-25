最新疫情数据消息情况 成都暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 _文财网

导读 文章来源：新浪新闻(抗击新冠肺炎)成都暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务中新网成都2月25日电 (唐倩)25日，成都市文广旅局发出… 文章来源：新浪新闻 (抗击新冠肺炎)成都暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 中新网成都2月25日电 (唐倩)25日，成都市文广旅局发出紧急通知，因近日成都市出现新冠肺炎本土确诊病例，疫情存在隐匿传播和多点散发风险为贯彻落实四川省、成都市疫情防控指挥部会议精神，成都暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 据悉，成都市文广旅局已迅速进入应急状态激活指挥体系、启动应急预案，从严从紧从细抓好各项疫情防控和应急处置工作，坚决守住文广旅行业疫情防控底线要严格落实领导带班制度，坚持24小时值班，确保值班电话和应急值守人员手机畅通 成都市旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，同时继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店”业务，暂停经营旅游专列业务，暂停经营进出陆地边境口岸城市(与香港、澳门有口岸相连的除外)的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 成都市所有互联网上网服务经营场所(网吧、网咖)、文化娱乐场所(KTV、电玩城)…