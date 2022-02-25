成都：暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

近日，成都市出现新冠肺炎本土确诊病例，疫情存在隐匿传播和多点散发风险。为贯彻落实省、市疫情防控指挥部会议精神，成都市文广旅局就做好当前全市文广旅行业疫情防控工作，发出紧急通知。 一、迅速进入应急状态。 要迅速激活指挥体系、启动应急预案，从严从紧从细抓好各项疫情防控和应急处置工作，坚决守住文广旅行业疫情防控底线。要严格落实领导带班制度，坚持24小时值班，确保值班电话和应急值守人员手机畅通。 二、严格执行跨省团队游“熔断”机制。 全市旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，同时继续暂停经营出入境团队旅游及“机票+酒店"业务，暂停经营旅游专列业务，暂停经营进出陆地边境口岸城市（与香港、澳门有口岸相连的除外)的跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。 三、严格落实室内文旅场所防控措施。 互联网上网服务经营场所（网吧、网咖）、文化娱乐场所（KTV、电玩城)等密闭室内文旅场所实施限流限量，所接纳消费者人数不得超过核定人数的75%，同时加强通风换气和环境消杀，做到“一客一用一消杀”。 四、严格控制文旅大型活动。 对近期拟举办的各类大型文旅活动、人数较多的会议培训、跨省交流活动等，…