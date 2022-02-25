旅游 广西南宁老城区西乡塘的全域旅游发展之路_TOM旅游

广西南宁市西乡塘区坐落在邕江的源头，这里绿水青山，风景如画，是千年邕城——首府南宁的 文化发祥地 ，同时也是一个生态文化独特、旅游特色鲜明的全域旅游目的地。 西乡塘城景 黄伟铭摄 近年来，西乡塘区依托独特的文化、生态资源，以南宁市区域性国际旅游中心城市建设和广西全域旅游示范区创建为契机，围绕中心城区建设与新型城镇化、乡村振兴互促共进，走出了一条老城区城乡统筹型全域旅游发展之路。2018年至2021年上半年，城区共接待游客5601.21万人次，旅游总消费达672.96亿元，“画境西乡塘 美丽的南方”全域旅游品牌的知名度和美誉度不断提升。 西乡塘区位于邕江上游，优美的生态环境为旅游奠定了良好的基础，同时，旅游发展也推动了城区生态保护的力度大大加强。西乡塘区结合邕江沿岸综合整治和开发利用工程、黑臭水体整治工程、水环境治理与生态修复等专项治理行动，大力引进和实施 生态旅游项目 ，将生态环境优势转化为旅游发展优势，有力地促进了全域旅游发展。 美丽南方观景平台 黄伟铭摄 依托近年来发展迅速的近郊都市型现代农业，西乡塘区以美丽南方国家农业综合开发田园综合体试点项目为核心，发挥旅游业的重要拉动作用，大…