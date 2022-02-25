旅游 广西兴安县：“旅游+”激发市场活力_TOM旅游

大年初一，广西桂林市兴安县热闹非凡：灵渠景区举行国潮古装游园，游客们可以在这里体验打粑粑、跳竹竿舞等民族活动；猫儿山景区银装素裹，篝火晚会热火朝天迎新年……2022年春节假期期间，兴安县共接待游客56.03万人次，同比增长12.02%， 旅游消费 5907.42万元，同比增长43.37%，逐渐成为游客们青睐的旅游地。 近年来，兴安县实施“旅游+”战略，以“打造世界文化休闲度假胜地”为目标，紧紧围绕“突出特色，彰显文化，打造品牌，完善业态”四大主题，把创建“广西特色旅游名县”“国家全域旅游示范区”和“全国旅游标准化试点县”作为全县的重要工作，取得了较好成绩。 灵渠博物馆 灵渠，别名泻渠、秦凿渠，位于兴安县境内。它沟通湘江和漓江，自秦代至民国两千余年来，是岭南和中原唯一交通孔道。据史料记载，秦始皇统一六国后，用了近四年时间开凿灵渠，而后才得以攻克岭南地区。灵渠是兴安县文化、旅游的一张重要名片，以文促旅，以旅彰文，兴安以灵渠申报世界文化遗产为契机，近年来投资18亿余元实施灵渠保护修缮、环境整治等九大文旅工程；2018年，灵渠荣膺“世界灌溉 工程遗产 ”；2019年，灵渠古道通航，千年古运河再…