旅游 山东长岛：海洋生态优势就是“金山银山”_TOM旅游

游客在长岛附近海域乘游船 长山海珍品有限责任公司 的“济南展销会”，收获不小。一些潜在游客群体，纷纷来到展位前，体验公司的海产品。另一些旅行社代表，留下公司负责人的联系方式，计划今后加强合作。 2月25日，由山东长岛海洋生态文明综合试验区工委管委和鲁商乡村发展集团有限公司联合主办的“山东人游长岛”启动仪式暨“海上仙山·生态长岛”旅游资源推介会，在济南举办。 长岛当地负责人介绍，本次推介会，是长岛在抓好各项疫情防控措施落地落实的前提下，不断丰富文旅供给，精心谋划的一项重要举措。推介会的目的，是为大家提供优质优惠的旅游产品，提供安全、安心、安逸的旅游环境和服务，满足群众出游需求，提振文旅市场。 长岛，又称庙岛群岛，位于胶东、辽东半岛之间，黄渤海交汇处，地处环渤海经济圈的连接带，东临韩国、日本。151个岛屿南北纵列于渤海海峡，南距蓬莱7公里，北距旅顺42公里。 优越的自然环境，为 长岛发展海洋旅游 提供了独特优势。但伴随近年来疫情影响，当地旅游市场也受到一定程度影响。新形势下，如何聚焦主责主业，如何发挥既有优势，以助力当地经济社会发展，变得尤为重要。 长岛当地的渔家号子演出 山东省旅游行业协…