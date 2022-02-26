全要素 全季节 全时空 全行程 慈利“旅游+”描绘产业新画卷 湖南日报2月25日讯（全媒体记者 宁奎 通讯员 谷绍楠 丁雪融）2月22日上午10时，在位于慈利县的张家界冰雪世界，来自省内外的上百名游客在这里体验冰雪运动的乐趣。张家界冰雪世界是华中最大室内滑雪场，也是慈利县全域旅游布局的重要一环。连日来，冬奥会的成功举办以及连降大雪，掀起了该县旅游“冷经济”热潮。据张家界冰雪世界负责人杨继勇介绍，冬奥会举办期间，该项目日均接待游客近1200人，接待游客总量超过2万人。 慈利县坚持“旅游旺县”的发展战略，按照“依托核心景区、突出自身特点、丰富旅游产品、提升服务质量”的全域旅游发展布局，将独特风光、体育竞技、本土文化等进行深度融合，并着力完善旅游产品、旅游交通、旅游服务等方面的建设，打造出一幅全要素、全季节、全时空、全行程的旅游风景画。 作为张家界东线旅游重要增长极，慈利县紧跟“大热点”，新需求刺激新动力，“冷资源”迸发“热效应”，最大限度探索“旅游+”和“+旅游”的可能性，让竞技体育与群众体育协调发展，民俗文化和红色文化相互传承，休闲度假产品开发和旅游特色村镇建设逐步实现落地见效。如今，张…