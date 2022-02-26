玩转营地 红杨山汽车房车露营地：打造最具规模与特色的露营产业综合体_安徽省_旅游_中国

四季分明的气候适合任何时间前来散心与度假；较好的生态环境，让人在山水间流连忘返；古老的城墙，会向你诉说历史的沧桑。这里是红杨镇，是隶属于安徽省芜湖市湾沚区的一座600多年的古镇。 依据《自驾车旅居车营地质量等级划分》行业标准及认定细则，中国旅游车船协会2021年在全国范围内开展了自驾车旅居车营地质量等级认定工作。近日，全国第二批自驾车旅居车营地名单公布，安徽红杨山汽车体育公园房车营地荣获“4C级自驾车旅居车营地”称号。 红杨山汽车房车露营地（简称“营地”）位于安徽省芜湖市芜湖县国家级生态镇—红杨镇，是省级生态体育营地。由安徽红杨山旅游开发有限公司投资建设，总占地面积4800亩，总投资18000万元。红杨山地处灌木林地、滩涂属平原丘陵，其得天独厚的自然条件完全符合国际普遍认同的赛车竞技场及露营基地的选址要求。 营地按照国际先进行业标准进行设计建造，建有红杨山房车露营地、越野车场地赛道、卡丁车赛道、丛林穿越、宴会中心、休闲木屋、民宿窑洞、农家乐、采摘园等多个竞技娱乐项目及配套功能设施，可同时接纳400余人入住并提供相关运动、旅游配套服务。其中，中国安徽“激情红杨山”越野车王争霸赛已在…