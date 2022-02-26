【意·旅游】全球25个最佳美食目的地榜:罗马第一!中国一地上榜!意大利西班牙佛罗伦萨法国那不勒斯

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 近日，旅游网站猫途鹰评选出2022年全球25个最佳美食目的地榜单，其中意大利罗马排名第一位。 综合意大利《共和国报》、Money网报道，猫途鹰网站近日通过对比全球旅客对各城市餐厅、酒店评价后，列出25座就餐体验最佳的城市排名。在今年的排名中，“绝美之城”罗马以其古老的建筑、梦幻般的广场，以及令全球游客着迷的传统美食荣获第一名。 罗马是一座神奇的城市。对于全球游客以及美食爱好者而言，罗马是一颗璀璨的明珠。猫途鹰网站称，罗马最受欢迎的美食包括：罗马式炖牛尾、传统犹太炸洋蓟、新鲜意面、咖啡、冰激凌。而更令罗马从众多城市中脱颖而出的还有其独一无二的历史人文环境，无论是坐在令人惊叹的大理石雕塑前，还是深入幽静迷人的小巷子中，“永恒之城”总能为你带来独一无二的用餐体验。 《欧洲时报》资料图片 当然，罗马并非唯一上榜的意大利城市。佛罗伦萨、那不勒斯分别排名榜单第11和第14名。佛罗伦萨被评价为“露天画廊”，即便是一片简单的涂着橄榄油的面包，也能让游客感到满足和幸福。那不勒斯则散发着浪漫气息，无论是美轮美奂的剧场，还是回味无穷的街头美食，这座城市从不让…