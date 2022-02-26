[旅游 “ 三龙聚首，齐集一山 ”_TOM旅游] 锥子山长城 位于辽宁省葫芦岛市绥中县永安堡乡，是 明代辽东边墙防御体系 中与河北蓟镇长城衔接的重要段落。根据其特殊的地理位置，因地制宜的修筑了以石墙、山险、山险墙为主的长城墙体，同时又辅有敌台、烽火台、堡城等组成一系列严密的防御体系。 明代隆庆、万历年间，建州女真再度强大。为防御建州女真和经略鸭绿江两岸，时任辽东总兵李成梁、兵部侍郎汪道昆奏议，“移建孤山堡於张其哈剌佃，险山堡於宽佃，江沿、新安四堡於长佃、长岭诸处。仍以孤山、险山二参将戍之，可拓地七、八百里，益收耕牧之利”。据《明实录》记载，万历元年辽东全镇又修葺“城堡一百三十七座，铺城九座，关厢四座，路台、屯堡、门角、台圈、烟墩、山城一千九百三十四座，边墙二十八万二千三百七十三丈、路壕二万九千九百四十一丈”。万历二年（1574年）二月，又有蓟辽督抚刘应节请修辽东、西台墙共七百九十一里。锥子山长城修筑于这一时期，属永安堡管辖。在锥子山长城的石匣口段起点处保存的“万历元年（1573年）九月十二日立”的“鼓山长城题刻”和椴木冲段长城墙体上的“万历五年（1577年）闰八月吉日立”当为该段长城修…