一次出差意外，我和女老板发生了关系，回来后收到辞退信旅店应酬宾馆

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 我们在工作中需要的是提高个人能力，毕竟任何关系再可靠都比不过自己的能力出众来得重要和靠谱。如果一个人只想着走捷径和开小灶来获得事业上的成功的话，那肯定是不能长久的。毕竟德不配位难以服众，久而久之因为你没有与自己职位所匹配的能力一定会造成工作上的失误导致公司亏损，而到了这个时候我们肯定是会遭到处罚的。 小王是一个公司的小职员，今年25岁一直单身工作上也一直是平平无奇没有什么进步，谁的小王年纪慢慢地增大小王也开始变得焦虑了起来，之后有一次公司需要人出差的时候，原本出差的人因为有事突然请假，之后因为人手不够小王的老板把小王一起调了过去。小王的老板是一个非常年轻的女性，长得也很漂亮。年纪轻轻就成为了一个公司的小老板，可以说是很多人梦想中的生活了。小王也非常的激动，因为他觉得这次出差之后可能会对自己的工作方面有所提升。之后出差到达目的地，老板给他们每个人都安排了宾馆居住，并且交代他们晚上要出来和对方公司人员碰面吃饭，提醒他们晚上不要迟到。小王知道事情的重要性于是提前调好闹钟过去，酒桌上觥筹交错在应酬之中大家彼此都喝得有些醉，因为小王前两天去打过疫…