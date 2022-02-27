阿富汗“变天”时去找炫耀资本的英国小伙，这次去了乌克兰网友：你竟称这叫“旅游”

原标题：阿富汗“变天”时去找炫耀资本的英国小伙，这次去了乌克兰 网友：你竟称这叫“旅游” 近日，21岁的英国青年迈尔斯·劳特利奇在社交媒体上“高调”宣布自己前往乌克兰的“冒险”。时隔半年后，他再次成为舆论焦点。 ▲劳特利奇公布自己即将前往乌克兰的计划 这位前拉夫堡大学物理系学生首次被推上风口浪尖是在去年8月。在塔利班进入阿富汗首都喀布尔之前，他从伊斯坦布尔飞往喀布尔。喀布尔陷落后，他开始了图文直播在喀布尔所谓的“冒险”。由于局势混乱，他称自己在阿富汗已经“做好了死亡准备”，但后来随英军撤离，安全降落在迪拜。（此前报道：阿富汗“变天”前，想找点“炫耀资本”的英国小伙飞去了喀布尔 如今，他真的“火”了……） ▲据此前报道，劳特利奇自称遇到了塔利班，还在他们架枪的地方自拍 劳特利奇在社交媒体上一系列的“自导自演”的行为受到了网友们的批评。他的同学也称，他只是为了能够获得可向他人“炫耀”的经历，而有人认为他占据了撤离名额，原本可以让更有需要的阿富汗人乘坐飞机离开喀布尔。 据报道，在俄罗斯于24日向乌克兰发起军事行动不到一天后，劳特利奇就从波兰出发抵达了基辅。26日，在推特上发文称自己已经去过了…