旅游＋民宿客栈建筑设计：北京延庆晏家堡村“孪生院子”/案例_腾讯新闻

设计：也似建筑 从天安门出发向西北方向出发八十公里左右，玉渡山面南俯瞰着平坦的延怀盆地。具有华北地区农村典型面貌的晏家堡村毗邻著名的龙庆峡风景区、世界园艺博览会展场、以及石京龙滑雪场，旅游资源丰富。业主租下村落深处一对兄弟所拥有的两个院落（简称“南院”与“北院”），希望将它们改造为整院出租的民宿。用地面积825�，建筑面积323.39�。 设计师在每个院落的南侧置入一个朝北的“亭子”，作为起居室、以及整个院落的公共活动“锚点”。它不仅拥有北方壮丽的玉渡山景色，当折叠玻璃门扇完全打开时，“亭子”的室内空间更融入院落，穿过院落的风和阳光也毫无阻拦的进入室内。天气晴朗的时候，人们亦可登上南院“亭子”的屋顶，向南远眺延怀盆地的开阔景致。 两个院子看似相同，却有着截然不同的布局。南院的活动――包括嬉水池、露天影院、一个拥有半户外吧台的聚会区――都围绕坐落于正中的亭子而散布在院落之内，被大小各异的、种满高草的圆形种植池所包围。与之相反，北院的“亭子”以及其他活动区域则反过来包围着一个集中的花池。南北院使用上的“反转”使看起来相同的孪生院子产生了富有趣味的差异，也希望催生不同的院落使用方式。 院落坐…