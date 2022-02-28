学校不得隐瞒性骚扰未成年人等犯罪行为 上海“未保”新规3月起施行 2022-02-28 17:40:31 作者：项颖知 来源: 东方网 选稿：杨宜修 东方网记者项颖知2月28日报道：3月1日起，新版《上海市未成年人保护条例》将正式施行。条例共9章87条，涵盖了家庭保护、自我保护、学校保护、社会保护、网络保护、政府保护、司法保护、特别保护等多方面的内容。 上海未成年人保护立法工作一直走在全国前列。据市未成年人保护委员会办公室介绍，新版条例的特色主要有几个方面。 一方面是体现对未成年人保护的新要求、新举措。去年年，国家和上海市都出台了关于减轻义务教育阶段学生课业负担和校外培训负担的文件。此外，随着国家《未保法》实施，教育部、国家网信办等各部委都出台了相关配套政策，对未成年人参与网络游戏、网络粉丝群体管理等明确了具体规定。上海版的《条例》结合上海实际，将“双减”政策、网络沉迷的预防和干预、发展职业教育、加强家庭教育指导等有关要求写入规章。 另一方面是回应上海未成年人保护领域出现的新情况、新问题。比如针对未成年人学业负担较重以及心理健康等方面的问题，《条例》提出要树立正确的成才观，规定政府、社…