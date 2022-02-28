内卷的咖啡市场，酒店还是个小白？咖啡咖啡厅咖啡馆酒店星巴克_手机网易网

内卷的咖啡市场，酒店还是个小白？ 2022-02-28 14:02:32 钛媒体APP 文丨迈点 咖啡 赛道最近很不平静。 2月14日，中国邮政旗下第一家邮局咖啡店在厦门火热开业，熟悉的复古绿布景和标志的邮筒都是中国邮政的经典配置。该咖啡店一开业就引起诸多热议和众多消费者前去打卡，截止目前，开业不到半个月的邮局咖啡已经在小红书拥有超过6000条笔记，传播速度惊人。 图源：小红书 随后，根据企查查数据显示，2月22日一家名为“高乐雅咖啡食品（天津）有限公司”的公司成立，其背后的全资股东是天津狗不理食品股份有限公司。 实际上，不仅包括中国邮政、狗不理等新玩家意图入局咖啡市场，不少 酒店 也有一个咖啡梦，如锦江酒店（中国区）在2013年推出的酒店品牌喆啡酒店，就以咖啡馆文化为主题，打造了全新的酒店品类；宁波万达美华酒店打造的24H复合咖啡空间“万咖啡”（WanVita-Cafe & Lounge）；首旅如家酒店集团在2020年12月落地上海的第一家“如咖啡”等。从某种程度上说，咖啡已经成为现代酒店空间中不可或缺的一部分，但酒店的这份咖啡生意，真的好做吗？ 1、咖啡千亿规模怎么养成的？ 刚刚过…