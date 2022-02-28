旅游 安徽打造“大黄山”国际休闲度假旅游目的地_TOM旅游

本月下旬，在由安徽省发展改革委、省文化和旅游厅印发的《皖南国际文化旅游示范区“十四五”建设发展规划》(简称《发展规划》)中提出：全力打造“大黄山”国际休闲度假旅游目的地，按照全域 旅游理念 ，打破市域界线，统筹推动“大黄山”四市一体化发展，加快形成整体合力，打造文旅高质量发展样板区，构建以黄山市为龙头，辐射带动池州、宣城、安庆三市的“月照三星、三星拱月”共进发展新格局。 黄山雪景段雪峰摄 按照规划，皖南示范区范围包括黄山、池州、宣城、马鞍山、芜湖、铜陵、安庆等7市，共45个县（市、区）。其中，核心区“大黄山”，包括黄山市、池州市，以及宣城市绩溪县、旌德县、泾县和安庆市潜山市、岳西县、太湖县、桐城市，共18个县（市、区），国土面积2.95万平方公里，常住人口498.95万人。 “十四五”时期，皖南示范区定位是生态型国际化世界级 休闲度假 旅游目的地、全球生态文明发展高地、全国文化和旅游深度融合发展样板地，将着力打造“一核一圈一轴一带一廊多点”，即：“大黄山”核、徽文化旅游发展圈、五山三湖观光旅游发展轴、皖江城市黄金文化旅游带、杭黄世界级自然生态和文化旅游廊道以及多点带动。 “大黄山” 建…