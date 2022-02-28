拉萨火车站春运期间发送旅客26.9万人次 多项服务升级

2月25日，2022年春运落下帷幕。在为期40天的铁路运输工作中，中国铁路青藏集团有限公司（以下简称青藏集团公司）共发送旅客112.6万人次，同比增运16.2万人次，日均发送旅客2.82万人次，2月19日高峰日共发送旅客3.98万人次。其中，拉萨火车站春运期间共发送旅客26.9万人次，日均发送6725人次，同比去年增加14万人次，增长108.5%；到达旅客25.1万人次，同比去年增加10.4万人次，增长70.7%。 满足需求 增开列车应对出行高峰 今年春运，青藏集团公司按照“灵活、精准、适需”的原则投放运力，动态调整热门方向的列车运能，在客流集中的西宁至成都间、西宁至格尔木间、西宁至拉萨间、拉萨至日喀则间加开临客列车，加开或重联西宁至西安间动车组，增加运力，春运以来共组织加开临客158列。其中，拉萨火车站图定开行进、出藏旅客列车5对（北京、上海、广州、成都/重庆、西宁/兰州）、拉萨至林芝、日喀则方向各开行复兴号动车组列车2对，普速旅客列车1对，满足旅客出行需求。结合日喀则藏历农事新年与春节重叠，放假十天，为了满足群众节日期间出行需求，自1月28日至2月8日拉萨至日喀则间增开1对普速旅客…