藏历新年临近 拉萨年货市场顾客盈门年味浓郁

拉萨市民在八廓商城选购年货。记者 旦增兰泽 摄 在日喀则市仁布县普松乡一家农民专业合作社里，手艺人在捏制酥油花。记者 丹增群培 摄 藏历新年临近，拉萨街头人群熙攘，冲赛康市场和八廓商城等传统年货市场顾客盈门，到处洋溢着喜庆热闹气氛，年味浓郁。 来自各市地及拉萨周边各地的群众，徜徉于各大商场和集市购买新年需要的物品。记者在八廓商场年货市场一楼前的一个摊位看到，来这里购买羊头、青稞苗、“堆”（音译，一种糕点）的人非常多。藏历新年，这些年货是吉祥如意的象征，必不可少。 来自当雄县的摊主说：“这几年八廓商城年货市场的生意都不错，我所销售的年货‘堆’提前两个月就开始准备了。现在人们生活水平越来越好了，对年货的要求也越来越高。今年我和同村的两个村民新设计了4款‘堆’的图案和款式，并选用了上好的材料，顾客们很喜欢。”摊主告诉记者。 家在拉萨市堆龙德庆区东嘎社区的普珍最近在八廓商城摆摊售卖罗萨梅朵。罗萨梅朵是用麦穗等植物染成蓝、黄、绿、红等颜色的藏年花，寓意丰收美满，是藏历新年切玛盒上不可或缺之物。 “我家每年都卖罗萨梅朵，这些都是家人自制的，我在八廓商城销售，父亲前往达孜区和夺底街道销售，这段时间生…