民族团结花“绽放”在西藏山南年货市场

中国西藏网讯 伴随着藏历新年的悄然临近，西藏各地处处洋溢着节日的喜庆氛围。西藏自治区山南市天马国际商业中心，切玛盒、卡塞、酥油花等琳琅满目的年货供应充足，选购年货的市民络绎不绝，是一场红红火火的热闹景象的“年货节”。 图为“年货节”现场 摄影：拉姆 图为“年货节”现场 摄影：拉姆 走进天马国际商业中心，汉族、藏族、回族、维吾尔族等不同民族的商户，展销着品种齐全的新年年货，来往购置年货的市民们拎着大包小包穿梭在走廊中，为迎接传统佳节做着最后的准备。 图为牟玲在穆牟花房 摄影：拉姆 “我家店里客人挺多的，尤其这几天，首先是因为我们的花种齐全，应有尽有，价格也实惠，其次我们之间能进行简单的沟通，我会一些日常简单的藏语，他们也会说一些汉语。所以挺受大家欢迎。”穆牟花房老板牟玲高兴地说。 图为拉巴顿珠 摄影：拉姆 拉巴顿珠正忙碌着摆售卖年货。喧闹声、音乐声交织在一起，奏响了迎接新年的华美乐章。拉巴顿珠告诉记者，卖自家制作的年货有几天了，生意好得很。 图为“年货节”现场 摄影：拉姆 图为“年货节”现场 摄影：拉姆 图为“年货节”现场 摄影：拉姆 图为“年货节”现场