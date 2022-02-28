“好客藏家”将为乡村振兴添砖加瓦

中国西藏网讯 西藏自治区拉萨市城关区夺底街道维巴村林宗组，是夺底辖区唯一一个纯牧业组，坐落于延绵雪山之间,被冰雪环绕,与易措湖相伴左右。走进林宗组，映入眼帘的是一栋栋整齐美观的藏式小院，水路电网讯一应俱全，富有民族特色的庭院，宽敞、整洁、一片祥和的安宁景象。 图为林宗组一角 摄影：拉姆 林宗组有10户、40多人，过去大家都住得比较分散，许多人把房子建在半山腰上。“我们以前住的房子都是石木、土木建造的，又小又黑还不安全。”林宗组村民达瓦说，“如今，在党和国家的好政策下，我们村民只付了一小部分装修钱，就搬进了新家，大家心里都美滋滋的。” 图为村民达瓦 摄影：拉姆 “以前徒步去拉萨买东西，到家已经是晚上十二点左右，而且大部分时间都花在路上。”坐在自家“星空房”欣赏窗外雪景的村民达瓦向记者说道。“如今，住房生活环境太好了，去哪儿哪儿都方便，既可以坐公交也可以开自家的车，此外，今年开始，林宗组每家每户都开始经营家庭旅馆，政府最近也在组织一些关于经营民宿的培训，我们只管学习好相关知识来经营自家民俗，游客到时候会有政府跟相关公司对接轮流安排，我对未来是充满期待的。” 图为村民达瓦在自家窗前欣赏雪景 …