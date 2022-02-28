旅游 拥抱冬残奥，一起向未来_TOM旅游

2月27日，郑州市100多名孤独症少儿在家长和志愿者的陪同下一起来到 银基冰雪世界 ，参加“拥抱冬残奥、一起向未来”公益活动。 这些孩子大多数都是第一次来到这里，一进入冰雪世界，孩子们就被这里的白色城堡、摩天轮、冰滑道等好玩的项目深深吸引，有的好奇地伸出小手摸一摸冰屋，有的兴致盎然地观看冰雪表演，而胆子大的孩子很快就加入到 游乐项目 的队伍中，玩得不亦乐乎。 此次公益活动由中国精神残疾人及亲友协会（简称中国精协）、中国残疾人体育管理中心、中国残疾人事业新闻宣传促进会主办，中国精协河南省孤独症家长自助互助服务站承办，郑州市文化馆、郑州苗雨田中心、二七昊雨中心、银基冰雪世界提供支持。 据了解，本次公益活动旨在通过冰雪体验，普及冬奥、冬残奥知识，广泛传播冰雪运动文化，弘扬冬残奥精神，同时积极营造人民群众迎接2022年冬残奥会的浓烈氛围，让更多的心智障碍儿童和家长走出家门，共享运动带来的快乐，也希望社会各界能够更多的关注和包容心智障碍群体。 资料显示， 孤独症 也叫自闭症，是一种广泛性的发育障碍，近年来在幼儿中发现率越来越高，目前国际上数据已经达到了1/54，孤独症的核心的障碍普遍认为是一种先…