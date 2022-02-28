旅游 春到古都 花开安阳_TOM旅游

2月25日上午，河南省安阳市政府新闻办召开“春到古都 花开安阳”新闻发布会，集中发布春季踏青赏花活动和 旅游优惠政策 ，并回答记者提问。 近年来，安阳市坚持以绿惠民，打造有温度的城市，近五年已完成绿化建设项目520个，完成投资46.38亿元，建设绿地面积3613.76公顷，超额完成城区绿化建设任务，城市生态环境品质明显改善， 市民幸福指数 明显提升。 安阳市城市管理局党组书记王志刚在发布会上介绍，为方便广大市民群众和外地游客 踏青赏花 ，安阳市园林部门精心为市民群众整理了主城区内12条“一路一景、各具特色”的缤纷花景道路赏花带，9处“一园一特色，百花开满园”的公园广场赏花点和1条滨河游园赏花带。市民和游客可在明媚的春光里，和家人朋友一起，尽情享受古都安阳的的诗意暖春。 结合本次赏花活动，安阳市还策划了春季赏花优秀摄影作品展、赏花抖音大赛、微信视频号大赛等活动，在此期间广大市民和游客可踊跃投稿。优秀作品将会通过直播安阳平台和安阳市城市管理局、安阳市园林绿化中心的网站、公众号、视频号、抖音号等平台展出，摄影作品适时在各大公园、广场线下展出。 为方便外地游客来安阳赏花游玩，安阳市除了安排有赏…