纾困旅游业！从业者呼吁：政策好更要落实好_旅行社_企业_发展

疫情对旅游行业的影响，在过去的两年里有目共睹，一直走在复苏道路上的旅游行业渴望政策支持。进入2022年，《规划》的发布在年初为旅游业打了一针“强心剂”。如今，《政策》更是被业内人士视为一场“及时雨”。 这场“及时雨”最早惠及二级市场。政策发布当天，A股旅游酒店板块一改上一个交易日的跌势，以0.83%的涨势收盘；第二个交易日，旅游酒店板块仍保持涨幅，其中长白山以6.13%的涨势领跑。 在证券分析师看来，此次纾困政策的出台对旅游行业起到实质性的帮扶作用，助力企业布局疫后发展。民生证券指出，《政策》将旅游业作为重点帮扶行业，释放积极信号，加大定向施策、精准帮扶力度，着力缓解旅游业保市场主体、保就业、稳预期压力，将为广大旅游企业渡过现阶段难关、尽快恢复发展提供有力支持。 对于旅游从业者而言，纾困政策的发布最先提振的是行业信心。旗下拥有开元酒店集团的德胧集团对新京报贝壳财经记者表示，国家再次出台相关政策，相信对整个行业都会带来实实在在的利好，同时也会增加行业和经营者、投资者的信心，疫情防控常态化之下，信心比什么都重要。 新京报贝壳财经记者还注意到，许多旅游从业者对此次纾困政策中的信贷等金融政策…