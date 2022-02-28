携程、去哪儿竞品分析报告 编辑导语：你在旅游订票时都会去参考哪些APP呢？本文从项目行业概述、商业模式分析、用户画像、用户功能等角度，做出了一份携程、去哪儿竞品分析报告，感兴趣的童鞋一起来阅读吧。 一、项目概述 1. 项目分析描述 随着人民生活水平日益提高，人们对生活质量的追求已经从物质层面向精神层面转变，旅游已经成为人们日常生活的重要组成部分。基于网上预订的的便捷性，近几年国内在线旅游市场火爆，行业内各大产品竞争激烈。 我选取了国内在线旅游业两大明星产品携程旅行和去哪儿旅行进行竞品分析，通过分析两款产品各自的功能特点，找出各自的优劣之处，明确未来在线旅游行业的主要需求，为在线旅游产品探索更加精准的发展方向。 2. 产品测试环境 二、行业概况 1. 行业发展现状 图2.1 2015—2020年中国国内旅行总收入统计 近年来，旅游行业逐渐成为我国经济支柱产业之一，据国家统计局核算，2019年全国旅游及相关产业增加值为44989亿元，占国内生产总值（GDP）的比重为4.56%。中国国内游客总数由2015年的39.9亿人次上升到2019年的60.06亿人次，相应地，旅游行业总收入由2015年…