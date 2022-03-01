【奋进新征程 建功新时代】贵州梵净山保护发展两相宜铜仁市乡村旅游梵净山江口县旅游_手机网易网

【奋进新征程 建功新时代】贵州梵净山保护发展两相宜 2022-03-01 06:25:16 经济日报 “我的家乡 梵净山 ，红云金顶入云端。”歌谣所唱的梵净山，位于贵州省 铜仁市 ，是武陵山脉主峰，山上山峦叠翠，流水潺潺，植被覆盖率超过95%，享有“植物王国”“生物资源基因库”的美称。 有关数据显示，梵净山繁衍着7100多种野生植物和动物，是亚热带生物多样性的重要栖息地，空气中富含负氧离子，是“天然氧吧”。拥有良好生态的梵净山在1987年被联合国教科文组织列入国际“人与生物圈”保护区网络成员，2018年7月获准列入世界自然遗产名录。 如何既让周边村民告别“抱着金饭碗讨饭吃”的困境，又不破坏山峰本来的“妆容”？当地很早就提出了“山上做影响力，山下做生产力”的保护管理思路，“山上做影响力”即保持梵净山生态的完整性，不断增强其知名度和美誉度，“山下做生产力”则是在山下丰富 旅游 业态，发展特色产业，增加群众收入。 梵净山自然保护区管理局高级工程师邱阳告诉记者，梵净山连同周边地区目前有775平方公里地域被划入保护区范围，但面向游客开放的区域仅有4万多亩。 为了最大限度减少人类活动对梵净山生态系…