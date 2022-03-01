最高人民法院发布九起未成年人权益司法保护典型案例

1. 被告人张某某强奸案 ——教师强奸多名未成年女生被判处死刑 基本案情 2013年至2019年，被告人张某某在担任某省某小学教师期间，利用教师身份，先后将多名女学生(均系幼女)带至宿舍内实施奸淫。 裁判结果 法院经审理认为，被告人张某某利用教师身份奸淫未成年女学生，奸淫人数多，时间跨度长，罪行极其严重，情节特别恶劣，社会危害性极大，应依法严惩。依法以强奸罪判处张某某死刑。2022年1月，最高人民法院核准死刑，现已执行。 典型意义 被告人张某某身为人民教师，本应为人师表，却利用教师身份，多年持续奸淫多名在校未成年女生，致使被害女生的纯真童年蒙上阴影，对她们身心健康造成严重伤害，严重践踏了社会伦理道德底线，性质极其恶劣，罪行极其严重，应依法惩处。人民法院历来对侵害未成年人犯罪案件坚持零容忍态度，尤其是对那些利用自己的特殊身份或者便利条件性侵未成年人的犯罪，坚决依法从严从重惩处，该判处死刑的坚决判处死刑，绝不姑息。本案的判决结果，充分体现了人民法院对性侵未成年人犯罪依法严厉惩治的鲜明态度，彰显了人民法院维护未成年人合法权益的坚定决心。 2.未成年被告人贾某某诈骗案 —— 教育、感化、挽救失…