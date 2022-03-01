最高法发布9起未成年人权益保护典型案例_法治中国_澎湃新闻-The Paper

未成年人健康成长关乎亿万家庭幸福安宁，关乎中华民族伟大复兴。党和国家历来高度重视未成年人权益保护工作。习近平总书记多次对加强少年儿童保护工作作出重要指示批示。依法严惩各类侵害未成年人的违法犯罪，切实保护未成年人的合法权益，是人民法院的重要职责。近年来，最高人民法院高度重视对未成年人权益的司法保护工作，全面贯彻落实《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》《家庭教育促进法》等法律法规，将特殊、优先保护和双向、综合保护的政策精神贯彻到各个审判领域，强化与相关部门协作配合，共同推进未成年人保护事业发展。 习近平总书记强调，“一个案例胜过一打文件”。法律政策需要靠一个个具体案件落实，公平正义需要靠一个个具体案件彰显。为充分发挥典型案例的评价、指引功能和警示、教育意义，最高人民法院筛选了近年来人民法院审理的九起依法保护未成年人权益的典型案例，其中，既有强奸未成年人等刑事案件，也有涉及未成年人抚养权、健康权、社会保障给付等民事、行政案件，还有家庭教育令等新型案件，代表性强、覆盖面广。 发布这些案例，是要彰显人民法院坚持依法严惩各类侵害未成年人的违法犯罪不手软、坚持依法维护未成年人合法权益不松懈的鲜明…