越南满大街都是人民币，但为什么没有人捡，看了你就知道现金旅行越南人

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 全世界范围内的旅行业其实都在不断的开展傍边，现在旅行已经成为了许多人日子傍边的一个常态，为了开释自己的压力以及开辟自己的视界，许多人都会在节假日的时候去旅行一番，不过对于许多的我国旅行者们来说，由于受到时刻的限制，只能在我国的周边国家进行旅行，所以许多的东南亚国家就受到了国人们的喜欢。 在越南的街头，除了一些当地的特产商品，在越南的芒街更有一些奇特的地摊，其实摆地摊并不稀奇，在中国也有很多人摆地摊，让人惊讶的是地摊上摆放的“商品” 这里地摊上，摆放的并不是普通的商品，而是人民币，成堆的人民币，像小山一样，摆在地摊上。毕竟财不外漏，越南人这样就不怕被抢劫吗？还是越南的治安非常好？这到底是什么原因呢？ 在越南内部，如果我们想要兑换公民币的话，是无法运用国内的一些付出手法的，例如付出宝或者其他的一些付出软件和渠道都是无法运用的。只能经过现金的方式来摆放，正是由于如此，所以在大街之上才会摆放这么多的现金，意图便是为了使游客们更加便利的兑换货。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存…