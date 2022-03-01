【两会声音】乡村旅游提质升级之路如何走？ 文旅乡村旅游乡村旅游_手机网易网

【两会声音】乡村旅游提质升级之路如何走？ 2022-03-01 11:30:56 中国新闻网 精彩弹幕，尽在客户端  【解说】2021年，随着中国如期打赢脱贫攻坚战，“三农”工作重心由脱贫攻坚转入全面推进乡村振兴，而乡村旅游便是其重要抓手之一。近年来，一些“网红村”的涌现，也让越来越多人选择走进乡村，体验悠闲惬意的田园生活。 【解说】2022年全国两会召开在即，近日，几位全国人大代表和文旅专家共同做客中新社、中新网“两会直通车”，共论乡村旅游的转型升级之路。 【解说】全国人大代表、北京市农民专业合作社联合会会长冯乐平，是北京庞各庄远近闻名的“西瓜女王”，她辞职创业数十年来，深耕在瓜田陇间，从西瓜种植到科普教育再到观光采摘，不断拓宽产业范畴，用创意吸引了大批“吃瓜群众”慕名而来。 【同期】全国人大代表 北京市农民专业合作社联合会会长 冯乐平 城市居民有这种需求，农村的产业也有这种需求，它实际上架起了这么一个桥梁。“诗和远方”是我们大家每个人都期待的地方，我觉得是一种融合的产业，然后更加多元化的发展。 【同期】中国文化和旅游部数据中心主任 中国旅游研究院院长 戴斌 2019年，我们的乡村…