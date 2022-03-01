上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务上海市_新浪财经_新浪网

原标题：上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 上海市文化旅游局今日发出通知，要求各级文旅管理部门、各旅行社和在线旅游企业，切实贯彻落实防疫各项要求，继续毫不放松、科学精准做好旅游团队疫情防控工作。详见↓ 请大家注意个人防护，不扎堆、不聚集，做到防疫“三件套”，防护“五还要”。 一、严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制 即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待本市全部为低风险地区后，可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务（但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游）。 二、严格落实省内游疫情防控措施 旅行社及在线旅游企业要严格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，从严从紧、从细从实做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作，严格控制旅游团队规模，加强对游客的健康监测，及时准确在全国旅游监管服务平台填报旅游团队信息。 三、全面加强旅游企业内部管理 旅行社及在线旅游企业要落实防控责任，完善企业内部疫情防控方案和应急预案，全面加强企业员工健康监测，定期组织导游等一线工作人员进…