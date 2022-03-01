每经22点 上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务；中国足协澄清联赛暂停等假新闻；俄罗斯政府计划暂时限制外资退出俄市场 每经网

每经编辑 蔡鼎 1丨我国中东部地区最大储气库一期工程通过竣工验收 每经AI快讯，记者从国家管网集团获悉，我国中东部地区最大的储气库――文23储气库一期工程2月28日通过竣工验收，标志着文23储气库一期项目建设正式完成。国家管网集团西气东输中原储气库公司经理常大伟说，文23储气库设计总库容103亿立方米，工作气量40亿立方米，地面工程总体注气规模1800万立方米/日、采气规模3000万立方米/日，是我国中东部地区库容最大、工作气量最高、调峰能力最强的天然气地下储气库。（新华社） 2丨上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 每经AI快讯，上海市文化旅游局今日发出通知，即日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待本市全部为低风险地区后，可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务（但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游）。（上海发布） 3丨中国足协澄清联赛暂停等假新闻 每经AI快讯，3月1日晚，中国足协网站发布公告，称有网络自媒体曝出“总局指示：国足各级联赛暂时停赛，制定规划”等消息，中国足协确认，包含…