武汉今年首批集中供地11宗，总起始价约117.29亿元 2022-03-02 07:08:00 作者：澎湃新闻记者 李晓青 来源: 澎湃新闻 3月1日，湖北省武汉市自然资源和规划局发布了2022年度首批住宅用地“两集中”出让公告。 公告显示，2022年度共计出让房地产用地11宗，土地总面积约31.5公顷，总建筑规模约101.17万平方米，总起始价约117.29亿元，项目将在3月31日集中揭牌。 公告显示，按照自然资源部关于“两集中”供地的最新指示，武汉市按计划如期发布了首批集中供地公告。此次挂牌地块以中心城区项目为主，涵盖了东湖高新、黄陂等区域，既包含了住宅项目、又兼顾了纯商业类项目。 这11宗地分别位于硚口区、青山区、洪山区、江岸区、武昌区、江汉区、东湖高新区和黄陂区。其中出让起始价最高的一宗地位于青山区建设一路以西、右岸大道以南、三弓路以东、抚顺街以北，土地用途为住宅、零售商业、餐饮、旅馆、商务金融、公园绿地，起始价29.39亿元。 此外，为进一步强化服务效能，在去年第三批次供地的基础上，本次竞买规则进行了再精简和再优化：一是继续严控单宗住宅项目溢价率，落实“出让最高价”制度，稳控…