亭林镇东新村、隆亭居民区被评为第三批“金山区民主法治示范村（社区）” 2022-03-02 16:18:33 来源: “i亭林”微信公众号 日前，中共金山区委全面依法治区委员会办公室印发第三批“金山区民主法治示范村（社区）”名单，亭林镇东新村、隆亭居民区名列其中。 东新村 东新村地处亭林镇城乡结合部，呈“U”字形分布镇区东、南、西三面，属于典型的城中村。为推进司法行政工作更好地落实，进一步提升和营造良善的基层法治环境，不断夯实基层基础建设，为群众提供优质高效的法律服务。 落实领导责任 打造平安社区软环境 一是强化组织领导，明确责任分工，成立枫桥式综治中心创建工作领导小组，按照“纵向到底，横向到边”的工作要求，落实到综治网格员和埭头长，上下联动，群策群力。 二是深化党建品牌项目，激发美丽家庭评创之“三好房东、平安家庭”月月评活动的吸引力，提高村民参与平安工作的积极性，增强辖区群众的责任感和“身边安全与我息息相关”的共建意识。 整合队伍力量 提升化解矛盾高效能 一是打造“法治带头人”+维权调解团队。选定综治调解主任、妇联主席、社区民警、三支队伍等成立维权调解小组，负责前期的调解摸底工作。同…