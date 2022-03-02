原标题：上海暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务！浙江一地通报1名密接者轨迹 昨天（3月1日），上海市新增1例新冠肺炎本土确诊病例（此前报道：上海新增1例本土确诊，一地列为中风险地区）。 2月28日， 上海定点医疗机构收治的新冠肺炎病例数， 已经达到疫情发生以来的历史最高位。 上海在院病例数达历史最高位 “内防输入”“外防输入”形势严峻 在昨天的新闻发布会上，上海市卫健委主任邬惊雷介绍，近日部分周边国家和地区新增病例快速增长，全国十几个省市也发生了本土疫情，上海“内防输入”“外防输入”的形势严峻，面临更多挑战和压力。 2月28日本市定点医院在院病例数达到疫情发生以来的最高位。 为此，全市 调配增加医疗救治力量 ，要求定点医院增派呼吸、感染等专业医护人员入驻隔离病区，并按需配置中医、心理专科医师。梯次组织市级医院医务人员支援入驻定点医院，针对儿童病例增多的情况，专门增派了各市级儿童专科医院的医疗力量增援。 同时，上海 增强后续医疗空间和物资储备 ，全市统一调度，必要时及时增援。 专门 组建市级医院重症团队 ，一旦出现重症、危重病例，立即入驻公卫中心，采取“组团包干”形式，集中力量救治重症…