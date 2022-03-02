旅游“特价卡”未使用也不能退？消费者投诉“走着瞧旅行”

消费者投诉“走着瞧旅行”599元云南游退款难，“特价不退款”有没有法律依据？ “反映了好几个月，599元的旅游卡，一分钱没有退。”近期，多位购买“走着瞧旅行”599元云南游的消费者向记者反映，受到疫情影响，他们从未预订过出发日期，却遭遇各类退款难。一些消费者几乎每天都找客服沟通退款，却屡遭拖延、拒绝。 扬子晚报/紫牛新闻记者 徐昇 疫情原因无法出行，商家拒绝退款 2020年11月，王女士在一个直播间购买“走着瞧旅行”6天5晚云南轻奢之旅，每张旅游卡599元，有效期两年。“我看这是知名网红推荐的优惠产品，很有吸引力，就拍下三份，共1797元。购买时商家承诺两年内任意时间都可以预约旅行。”王女士说，但是因国内疫情反复，一直无法出行。于是2021年12月4日，王女士想联系商家询问能否退款，她在飞猪平台上查找店铺，却发现该店铺显示不存在。 “我赶紧联系飞猪客服进行维权。但飞猪答复我，店家已撤店，保证金也清空了，让我自行联系店家退款。”王女士第二天又通过当初的购买链接进入店铺，发现店铺仅在首页显示旅游团价格图片，却没有任何商品。“飞猪客服告诉我，店铺实际上已经不存在了，还发给我这家店的营业执照让…