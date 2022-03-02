旅游 黎阳旅游休闲街区打造城市会客厅_TOM旅游

3月2日，记者从黄山市文化和旅游局了解到，今年初文化和旅游部、国家发展改革委公布首批54家国家级旅游休闲街区名单，黄山市屯溪区黎阳映像街区入选。黄山市于2013年起对黎阳老街实施历史遗产保护和开发，以“复兴黎阳老街、弘扬徽州文化、升级旅游产业、留住八方游客”为目标，建设 黎阳映像旅游综合体 ，打造城市会客厅。 非遗展演巡街 郜磊 摄 为城市“引流”。 通过常态化举办音乐、戏剧、民俗表演等活动，快速聚拢人气。贴合青年群体消费需求，累计引进风格各异主题酒吧50余家，星巴克、甘而可漆器工作室等知名休闲品牌40余家，发展电竞游乐、剧本杀等新型业态20家。2021年，吸引游客530.13万人次，同比增长52.85％。 为文化“代言”。 恢复古街巷400米，修复老票号、老茶庄等古建筑10幢，开辟徽州乡贤馆、黎阳古戏台等传承基地6处，吸引14位非遗大师入驻。与新媒体、网红达人合作，开展徽文化优秀文艺产品创作，2021年发布宣传素材2.2万次，举办文旅直播120余场次。 为乡土“带货”。 发展徽菜、徽州小吃、 地方特产 经营户300家，培育徽自在、占川书局等 特色消费示范店 20余家，谢裕大、胡兴堂等…