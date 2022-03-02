上海：暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务

上海市文化和旅游局1日发布通知称，自1日起，各旅行社及在线旅游企业立即暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。上海文旅系统继续严格执行跨省旅游经营活动管理“熔断”机制，严格落实省内游疫情防控措施，全面加强旅游企业内部管理。 通知称，待上海全部为低风险地区后，可恢复经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游。 旅行社及在线旅游企业要严格按照《旅行社新冠肺炎疫情防控工作指南（第三版）》要求，从严从紧、从细从实做好游客招徕、组织、接待等环节的疫情防控工作，严格控制旅游团队规模，加强对游客的健康监测，及时准确在全国旅游监管服务平台填报旅游团队信息。 上海市文旅局要求，旅行社及在线旅游企业要落实防控责任，完善企业内部疫情防控方案和应急预案，全面加强企业员工健康监测，定期组织导游等一线工作人员进行核酸检测。旅行社及在线旅游企业要进一步落实《旅行社服务通则》《导游服务规范》等行业标准，优化服务流程，提升服务水平。 同时，各区文化和旅游局要指导辖区内旅行社及在线旅游企业依法妥善处理游客行程调整和退团退费事宜，维…