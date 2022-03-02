携程：海棠区酒店恢复营业三亚搜索量上升

原标题：携程：海棠区酒店恢复营业 三亚搜索量上升 北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）3月2日，三亚市海棠区委发布消息，海棠区一线18家酒店（除仁恒皇冠假日酒店外）全部解除封控，恢复正常营业。 截至3月1日20:00，海棠区累计核酸检测采样33499人次，检测结果全部为阴性。携程数据显示，该消息发布后，三亚在平台的即时搜索量上升超30%。 据了解，景区方面，三亚大小洞天旅游区、三亚天涯海角游览区、三亚南山文化旅游区等各大景区门票均可正常预订。酒店方面，目前包括海棠湾民生威斯汀度假酒店、亚特兰蒂斯酒店、海棠湾天房洲际度假酒店等位于防范管理区的酒店，已根据要求进行全员核酸检测，凭借24小时内核酸阴性证明及其他常规查验流程即可有序通行。 去年3月，在携程集团“旅游+营销枢纽战略”发布会上，三亚市旅游推广局与携程集团共同发布“旅行本该三亚”目的地品牌，并联手打造了三亚超级目的地系列线上营销活动。携程数据显示，2021年上半年，三亚目的地访问热度值同比上年增长超100%。携程将在营销合作、内容、流量等方面持续赋能三亚旅游，通过携程“超级目的地”IP，进一步升级三亚旅行产品、服务和内容。 洱海网 w…