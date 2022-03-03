富途ESOP：携程“3+2“办公背后，员工幸福感会更高吗？ 融易经济-财经频道 融易资讯网

不用打卡，不用挤早晚高峰，甚至不用坐班，这样“人间理想”的工作模式是真实存在的吗? 近日， 携程 集团正式宣布，将从3月1日起推行“3+2”混合办公制度，允许 员工 每周三、周五自行选择办公地点。此次调整将覆盖集团全部 员工 (约3万人)，不分男女，不分岗位，并且不做薪资调整。 作为中国首家尝试混合办公制的公司， 携程 此举并非一时之念， ，而是经过公司内部反复试验对比后得出的客观结论。 富途 ESOP 据报道了解到，携程最新一轮实验启动于2021年8月，共计1612名员工参与，其中还包括约400位主管。结果显示，经过近半年的实验，员工参与意愿上升至近六成，在绩效无明显影响的情况下，离职率下降约三分之一。 不仅如此，2013年梁建章曾与美国斯坦福大学商学院Nicholas Bloom，John Roberts，Zhichun Jenny Ying等专家学者合作发表《在家办公的可行性：基于中国的试验证据》研究论文，从环境保护、缓解房价压力、女性职业发展以及提高生育率等方面，论证了混合办公制度的推广是企业、员工和社会的多赢。