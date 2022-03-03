宁远：“互联网+农业+旅游”可持续发展电商模式 开拓乡村振兴新路径_商业动态_中国网商务频道

“农业大县”“全国粮食主产比照县”“发展开放型经济先进县”“旅游强县”“国家级出口食品农产品质量安全示范县”……位于永州南六县中心的宁远，有多张城市名片加身，全县已建立起“稻、菜、猪、油、兔、果、药、烟”八大特色主导产业。 宁远县坚持以改革创新助推产业升级增效，为乡村振兴赋能，借助全国电子商务进农村综合示范项目建设契机，探索了一条“互联网+农业+旅游”农旅融合电商发展新模式，开拓乡村振兴新路径。 健全“网路”构筑电商发展“新基建” 宁远立足县域发展资源优势，并充分利用互联网平台，联合农业电商企业惠农网，以产品为砂、以电商为泥，建立健全销售“网路”，有效打通县域农产品上行通道，并将电商修筑成了产业发展新路。目前，已有40余种本土农副产品在惠农网、淘宝、京东等电商平台销售，更多的宁远味道通过电商高速路走向四方。 电商发展，离不开站点建设。为优化电商发展环境，让更多人享受电商发展红利，宁远在县、乡、村多点布局，搭建起了三级电商服务体系，建成1个县级电子商务公共服务中心、1个县级物流仓储配送中心、16个乡镇级电商服务站和90个村级电商服务点，促进网货下乡、农货进城，为村民网购网销提供了极大便利…