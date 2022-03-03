原标题：携程：“三亚”即时热度上升超30% 3月2日下午，携程数据显示，三亚在平台的即时搜索量上升超30%。 自疫情发生以来，三亚始终通过挖掘“旅游+”新模式、新热点，来助力城市在疫后旅游复苏潮中成为人气目的地。去年3月，在携程集团“旅游+营销枢纽战略”发布会上，三亚市旅游推广局与携程集团共同发布“旅行本该三亚”目的地品牌，并联手打造了三亚超级目的地系列线上营销活动。携程数据显示，2021年上半年，三亚目的地访问热度值同比上年增长超100%。携程将在营销合作、内容、流量等方面持续赋能三亚旅游，通过携程“超级目的地”IP，进一步升级三亚旅行产品、服务和内容。 据携程相关负责人介绍，3月2日晚八点，携程BOSS直播推出了“海岛探春，猛价扎堆”专场，三亚·亚特兰蒂斯酒店、三亚香格里拉度假酒店、金茂三亚亚龙湾丽思卡尔顿酒店、三亚珊瑚湾文华东方酒店、三亚海棠湾喜来登度假酒店、三亚保利瑰丽酒店等均会为携程用户带来超值爆品，最低折扣6折起，产品有效期最远将覆盖整个暑期。 洱海网 www.erhainews.com 2022-03-03 16:18:00 本文地址： https://www.erhai…