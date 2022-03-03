青岛再现“中风险”小区，山东暂停跨省团队游及“机票+酒店”业务_山东站_中华网

山东省文化和旅游厅3月2日发布《关于暂停旅行社跨省旅游组团及在线旅游企业经营“机票+酒店”业务的紧急通知》。 青岛 市统筹疫情防控和经济运行工作领导小组（指挥部）决定，自2022年3月2日零时起，将黄岛区九龙江路53号甘水湾小区列为中风险地区。 依据文化和旅游部办公厅《关于积极应对新冠肺炎疫情进一步加强跨省旅游管理工作的通知》要求，自即日起，全省旅行社及在线旅游企业暂停经营跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待省内无中高风险地区后，自行恢复跨省旅游经营活动。 各地要切实抓好常态化疫情防控措施落实，指导旅行社及在线旅游企业依法妥善处置游客行程调整和退团退费等事宜，加强在途团队游客疫情防控工作，强化游客健康监测和安全管理，阻断疫情感染途径。要密切关注疫情动态，对可能出现的隐患风险提前研判，时刻保持高度警惕，随时做好应急处置准备。 特此通知。 （来源：大众网） ( 责任编辑 ：于雅男) 关键词：青岛 为您推荐 地市要闻 济青中线选址走向确定 经过淄博5个镇 紧扣“九大赋能”任务目标，扛牢“三区一窗口”使命——专访淄博高新区工委书记、管委会主任魏玉蛟 青岛再现“中风险”小区，山东暂停跨省团队游及…