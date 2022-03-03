旅游 穷游网停止销售大象骑乘、与老虎合影等动物娱乐产品_TOM旅游

3月2日，在世界野生动植物日前夕，穷游网正式签署世界动物保护协会“野生动物友好型旅游”承诺，宣布旗下所有旅游品牌（包含穷游网、最世界和JNE生活美学），均不再推广、销售野生动物娱乐产品，例如大象骑乘、海豚表演、与老虎合影等，以及与此相关的景点和酒店。 在此次承诺中，穷游网不仅主动规范现有产品，还对网站商城上展示的其他商家的野生动物娱乐产品进行提示，将明确告知消费者，该产品存在动物伤害的风险。同时，穷游网将尽可能为旅行者提供野生动物友好型旅游产品的选择，推动用户践行负责任的旅行，助其成为野生动物友好型游客或 倡导者 。 （左起：最世界旅行联合创始人、穷游网联合创始人崔莉、世界动物保护协会驻中国首席代表 赵中华） 最世界旅行联合创始人、穷游网联合创始人崔莉表示，“2011年，穷游网就树立了负责任的旅行意识，先后发布了多本公益旅行锦囊。近年来，穷游网在站内持续倡导负责任的旅行方式，策划多个动物、环境保护等主题内容，呼吁用户做负责任的旅行者。同时，我们也积极加入相关联盟，签署了一系列的承诺，并携手各组织联合推广负责任的旅行。数据表明，2021年站内用户发布的“负责任的旅行”相关内容较2020年…