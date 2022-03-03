松江暂停跨省团队旅游及“机票+酒店”业务 2022-03-03 11:14:02 来源: 上海市松江区人民政府 3月1日，市文旅局下发《关于全面加强本市文化和旅游行业疫情防控工作的通知》，要求各旅行社和在线旅游企业立即暂停经营本市跨省团队旅游及“机票+酒店”业务，待本市无中风险地区后，再行恢复上述业务，但不得组团前往中高风险地区旅游，不得承接中高风险地区旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游。接到通知后，松江各旅行社纷纷下架各类相关业务。 按通知要求，对于已经预定项目的游客，各旅行社将根据相关规定进行退改。记者从风度旅行社了解到，收到通知后，该旅行社立即取消了原定于本月前往海南海花岛的20多人精品团项目，同时暂停原计划于本月底第二批赴海南海花岛以及下月前往甘肃的散客团，并为游客办理了全额退款手续。 据了解，早在去年8月，文化和旅游部办公厅就下发了《关于积极应对新冠肺炎疫情，进一步加强跨省旅游管理工作的通知》，要求出现中高风险地区的省（区、市），立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省（区、市）跨省团队旅游及“机票+酒店”业务。“所以我们早有心理准备，一看到关于疫情的通报就自动暂停了相关…