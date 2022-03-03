上海2022年3月3日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近年来，国家大力发展租赁住房市场，“多主体供应、多渠道保障、租售并举”的行业顶层设计方向不动摇。随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对居住的要求已从单纯的生理需要向心理与文化的更高层次推进。但目前租赁市场上产品供应单一，只能解决一部分客群基本需求。在越来越多人愿意接受租房解决居住的大趋势下，找到商品房同等品质的可替代品是租赁市场亟待解决的问题。对此，租赁社区应运而生。旭辉瓴寓是行业内较早提出并践行打造租赁住宅社区的租赁企业，通过首批开业租赁社区的成功，瓴寓判断未来社区化、品质化、生活化的租赁社区才能更好满足新市民长期居住。无论是产品端还是运营端，租赁社区相较传统模式，居住舒适度更高了，配套更完整，服务更便捷，居住成本也更低。

区别传统只关注居住空间的租赁住房，旭辉瓴寓的租赁社区从八大维度出发，打造一个更适合新市民、青年人的高品质租住方式。

旭辉瓴寓以生活场景、居住空间、公共空间、社区配套4大维度并行，让租客以更低的生活成本享受更完整的生活配套，满足其更长期稳定的居住要求；以智慧化系统，包含自助平台及社区物联，打造更符合年轻人居住习惯的智能社区。值得一提的是，旭辉瓴寓智慧化系统全面赋能社区安全，通过双网、两级防控，实现工作人员秒级响应。智能烟感及温度探测器实时监测，并无线传输至消防云平台；智能人脸识别系统，帮助视屏循迹。后台实时大屏，展现社区运营情况，24小时守护社区安全。

此外，旭辉瓴寓积极践行运营5S体系，以标准化、系统化、安全性、满意度、社交化五大核心要素，为租户提供高品质、多样性的入住体验，包括管家、保洁、维修等基础服务；搬家、入户保洁、社区巴士、四点半学堂等增值服务。同时，社区作为社会最小基层组织，社区文化建设尤为重要。这包括两个部分，一是租户自发成立的租户委员会，二是租户自发组建的社区联盟。前者通过租委会提议，租户投票制定的社区公约，界定文明租住要求；后者通过社群的打造，让拥有不同兴趣爱好的租户找到组织，和邻居做朋友。经过多个项目实践，社区文化有效重建人与人之间友好关系，传递正能量，帮助租户共同成长，从而达到建设和谐温暖小区的最终目标。

一个租赁社区的建造与运营更考验企业综合实力。由于项目体量大，租户多，在经营逻辑、经营关注点上都与传统公寓产品有巨大差异。旭辉瓴寓能做到社区高入住率，快速爬坡，1:200的高人房比，都离不开背后强大数字化系统的支撑。以数据技术驱动业务，打通从投拓到运营的各个环节。单运营端就有收益管理系统、销售系统和运营管理系统。收益管理系统根据人口流动、区域竞品、季节性和周期性因素结合自身的产品特性，分析和预测不同价格条件下的销售情况，实现价格和出租率之间的动态均衡，优化收益管控。运营管理系统，通过一体化管理入口，提供租赁用户全周期场景服务，时间跨度从租前至租中，实时获取租户需求动态。同时与营销系统打通，做到销售场景全承接，实时了解在租情况、房态信息及用户转化，帮助提升门店经营结果和利润率。

目前，旭辉瓴寓在北京、上海、南京、杭州、扬州等多个核心城市均有租赁社区项目。为当地城市奋斗者提供适合长期居住的品质生活环境，助力各地政府更好地解决新市民、年轻人的职住平衡问题，真正实现租售并举。

大型租赁社区的高品质、优生态和长效稳定，都为未来住房租赁市场的高质量发展提供了最优解。从2019年首提聚集核心城市租赁社区业务到今天全国在持和运营的大社区总量超30个，旭辉瓴寓凭借丰富大社区运营经验及高质量服务体系收获合作方及市场认可。在迈向“十四五”的新征程，瓴寓将把握时代机遇，不断探索大社区运营管理新模式，为更多城市新市民、青年人解决住房问题，助力提高城市竞争力和实现城市可持续发展。

旭辉瓴寓：租赁社区是新市民、青年人长居久安的解决方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com